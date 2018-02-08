Usta sanatçı Cem Karaca aramızdan ayrılalı 14 sene oldu

Türk rock müziğinin usta yorumcularından Cem Karaca 8 Şubat 2004 yılında aramızdan ayrıldı. Usta sanatçı için Türk müziğinin önemli isimleri anlamlı bir projeye imza attı

8DMC etiketiyle yayınlanan ‘Merhaba Gençler 2018’ isimli saygı albümü için, Sıla, Teoman, Haluk Levent, Halil Sezai feat. Sansar Salvo, Mehmet Erdem, Kolpa, Can Bonomo, Yüksek Sadakat, Cemil Demirbakan, Gökcan Sanlıman, Kök gibi önemli sanatçı ve gruplar dışında Fırat Tanış, Şevket Çoruh ve Ayşen Gruda gibi önemli oyuncular da seçtikleri Cem Karaca şarkılarını kendi tarzlarında yeniden seslendirdi.

Anadolu rock türünün kurucularından sayılan, birçok grupla (Apaşlar, Kardaşlar, Moğollar ve Dervişan) çalışan Cem Karaca, kendine özgü karakteriyle dikkatleri üzerinde toplayan, şarkılarında sosyal ve politik konulara yer veren, eserleriyle 7'den 70'e herkesin gönlünde taht kurdu.

Albümün şarkı listesi şöyle sıralanıyor:

Sıla – Sen de Başını Alıp Gitme

Teoman – Tamirci Çırağı

Fırat Tanış – Sevda Kuşun Kanadında

Haluk Levent – Yorgunum Kaptan

Halil Sezai feat. Sansar Salvo – Oh be

Kolpa – Bu Son Olsun

Can Bonomo – Namus Belası

Yüksek Sadakat – Ceviz Ağacı

Cemil Demirbakan – Kara Bahtım

Gökcan Sanlıman – Sakın Dönme

Kök – Bindik Bir Alamete

Şevket Çoruh – Parka

Ayşen Gruda – Buluşma