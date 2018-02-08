Usta sanatçı Cem Karaca aramızdan ayrılalı 14 sene oldu
Türk rock müziğinin usta yorumcularından Cem Karaca 8 Şubat 2004 yılında aramızdan ayrıldı. Usta sanatçı için Türk müziğinin önemli isimleri anlamlı bir projeye imza attı
8DMC etiketiyle yayınlanan ‘Merhaba Gençler 2018’ isimli saygı albümü için, Sıla, Teoman, Haluk Levent, Halil Sezai feat. Sansar Salvo, Mehmet Erdem, Kolpa, Can Bonomo, Yüksek Sadakat, Cemil Demirbakan, Gökcan Sanlıman, Kök gibi önemli sanatçı ve gruplar dışında Fırat Tanış, Şevket Çoruh ve Ayşen Gruda gibi önemli oyuncular da seçtikleri Cem Karaca şarkılarını kendi tarzlarında yeniden seslendirdi.
Anadolu rock türünün kurucularından sayılan, birçok grupla (Apaşlar, Kardaşlar, Moğollar ve Dervişan) çalışan Cem Karaca, kendine özgü karakteriyle dikkatleri üzerinde toplayan, şarkılarında sosyal ve politik konulara yer veren, eserleriyle 7'den 70'e herkesin gönlünde taht kurdu.
Albümün şarkı listesi şöyle sıralanıyor:
Sıla – Sen de Başını Alıp Gitme
Teoman – Tamirci Çırağı
Fırat Tanış – Sevda Kuşun Kanadında
Haluk Levent – Yorgunum Kaptan
Halil Sezai feat. Sansar Salvo – Oh be
Kolpa – Bu Son Olsun
Can Bonomo – Namus Belası
Yüksek Sadakat – Ceviz Ağacı
Cemil Demirbakan – Kara Bahtım
Gökcan Sanlıman – Sakın Dönme
Kök – Bindik Bir Alamete
Şevket Çoruh – Parka
Ayşen Gruda – Buluşma