Çukur dizisine ceza yolda

Show TV’de yayımlanan “Çukur” dizisine RTÜK'ten ceza gelmesi bekleniyor

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, internet medyasına geniş sansür hazırlığını savunurken, televizyonlar için geçerli olan kuralların internet yayınları için de uygulanmasını istediklerini belirterek “Televizyonlarda sansür mü var?” dedi. Oysa televizyon kanalları için RTÜK’ün belirlediği kurallar ve cezaların neredeyse tamamı OHAL KHK’leri ile arttırıldı. “Ekran karartma” benzeri uygulamalar OHAL döneminde yaygınlaştı. Düzenlemeye hangi yayınların gireceği ile ilgili komisyon kurulacağı öğrenilirken RTÜK, yasa tasarısının Meclis’ten çıkmasını beklemeden, Show TV’de yayımlanan “Çukur” dizisinin televizyon versiyonu ile internet versiyonunu karşılaştırıp küfürler üzerinden cezalandırmaya hazırlanıyor.

İnternet üzerinden yapılan görüntülü ve sesli yayınlara sansür getiren düzenlemenin kapsamı ile ilgili hazırlık çalışmalarına henüz başlanmadığı öğrenildi. Yasa tasarısına göre, kapsam ve diğer ayrıntılar için Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ile RTÜK tarafınan bir yönetmelik hazırlanacak. Yönetmeliğin çıkarılması için belirlenen 6 aylık süre içinde BTK ve RTÜK arasında ortak bir komisyonun kurulacağı öğrenildi. Sansürün kapsamı bu çalışmalar sırasında belirlenecek.

RTÜK Meclis’i bile beklemedi

RTÜK, internet yayınlarını gözaltına alan düzenlemenin Meclis’te yasalaşmasını beklemeden, TV kanallarının internette yayınlanan “bip”siz ve “buz”suz versiyonlarını cezalandırmak için adım attı. Tasarının, televizyon kanallarının, internet siteleri üzerinden yapılan yayınlarının da RTÜK denetime girmesini öngördüğü belirtilirken RTÜK yasanın nasıl uygulanacağını ortaya koyacak bir karar hazırlandı. Show TV’de yayımlanan ‘Çukur’ adlı dizi için hazırlanan ve dizide kullanılan küfürlerin deşifre edildiği uzman raporunda, “Dizinin televizyonda yayımlanan bip’lenmiş yayını ile internet sitesinde yer alan sansürsüz hali beraber değerlendirildiğinde; argo ve küfür niteliğindeki ifadeleri söyleyen kişinin ağız hareketlerinden söz konusu ifadelerin ekran başındaki izleyiciler tarafından anlaşılabileceği görülmektedir” ifadeleri kullanıldı. Dünkü Üst Kurul toplantısında rapor gündeme geldi, ancak bir üyenin toplantıya katılmaması nedeniyle, oylamada eşit sonuç çıktı Kanalın cezalandırılıp cezalandırılmayacağı önümüzdeki hafta belli olacak.