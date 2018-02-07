07/02/2018 12:42


Mutlu Kaya'nın sağlık durumu hakkında üzen gelişme

Mutlu Kaya

Bir kanalda katıldığı müzik yarışmasında adını duyuran ve daha sonra erkek arkadaşı tarafından vurulan Mutlu Kaya'nın tedavisi, maddi imkansızlıklar nedeniyle yarım kaldı

Kaya, yaptığı açıklamada eski günlerine döneceğini umut ettiğini belirterek maddi imkansızlıktan dolayı tedavisinin yarım kalmış olmasının umudunu kaybettirmeyeceğini belirtti.Mutlu Kaya, "Ara sıra şarkı söylüyorum. Hiçbir zaman umudumu kaybetmedim ve asla kaybetmeyeceğim, bunu özellikle kadınlar için yapacağım" dedi.


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