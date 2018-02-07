Ünlü model Adriana Lima ile ilgili bomba iddia, hamile mi

Türk yazar Metin Hara ile aşk yaşayan dünyaca ünlü model Adriana Lima'nın hamile olduğu yönünde iddialar ortaya atıldı

Adriana Lima'nın, sevgilisi Metin Hara ile birlikte Miami sokaklarında çekilen görüntüsü dikkati çekti. İlgi odağı olan ünlü çiftten Türk yazar, bir ara sevgilisinin eteklerinin rüzgarda uçuşmasını önlemek için eliyle destek oldu.Öte yandan Star TV’de yayınlanan ‘Duymayan Kalmasın’ programının haberine göre; 36 yaşındaki güzelin karnının ve yüzünün şiş durması, ‘Brezilyalı model hamile mi’ sorusunu akıllara getirdi.