07/02/2018 12:20


Sen Anlat Karadeniz 3. bölüm yayınlanacak mı, fragman izle

Sen Anlat Karadeniz

Çarşamba akşamı ATV kanalından ekrana gelen Sen Anlat Karadeniz adlı dizinin yeni bölümü bu akşam yayınlanacak

Sen Anlat Karadeniz yeni bölümde heyecan dorukta. Çarşamba akşamlarının yeni dizisi Sen Anlat Karadeniz yeni bölümde Tahir ile Vedat karşı karşıya geliyor. Nefes'in ikna etmeye çalışmaları boşa gidiyor. Tahir, Vedat'ın namlusunun ucunda. Oğullarının Vedat ile girdiği savaş, annelerini kızdırıyor. Ve "Gözümden sakınarak büyüttüğüm oğullarımı, sen geldin ateşe attın" diyerek Nefes'e yükleniyor.

Nefes ve Yiğit'i bulamadığı için deliye dönen Vedat, yayla evinden bir kurban alarak ayrılır. Bu kurban Mustafa'dır ve Vedat, Kaleli Ailesi'nin ocağına çok büyük bir ateş düşürür. Ya Tahir ölecektir, ya Mustafa. Seçim Kalelilerindir.

Ama Deli Tahir, deliliğini konuşturduğu müthiş bir planla abisinin yerini öğrenir. Tayfasını toplar, yanına Yangazları da alarak abisini kurtarmaya gider. Deli Tahir'in cesareti abisini kurtarmaya yetecek midir? Eyşan ise bu cehennemin tek soğuk zekasıdır. Nefes'in umudunu geçmişten gelen tek bir fotoğrafla söndürmeyi başarır.

Bu fotoğrafı gören Tahir yıkılır ve Nefes'i korumaktan değil ama Nefes'in kendisinden vazgeçer. Artık o Mercan'la evlenmeyi kabul eden bir adamdır. Nefes vicdanıyla büyük bir savaştadır. Kendisine çektirilen acılara yıllarca katlanmıştır ama kendisi yüzünden başkalarının acı çekmesini istemez.

Bu hesaplaşmanın sonunda, Nefes özgürlüğünden vazgeçer. Ancak mahpusluğunun sınırlarını bu sefer kendisi çizecektir.

Sen Anlat Karadeniz 3. bölüm fragmanı izlemek için tıklayınız


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