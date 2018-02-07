Eski eşi Müge Anlı'yı Cumhurbaşkanına neden şikayet etti

Burhan Akdağ, eski eşi Müge Anlı'yı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a şikayet etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, geçen hafta Müge Anlı ile Tatlı Sert programına konuk olmuştu. Müge Anlı ile Burhan Akdağ’ın 11-12 yıl önceki ayrılık süreci magazin basınında da çokça yer bulmuş ve haber sayfalarına taşınmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hitaben yazdığı iddia edilen mektupta, “programına katıldığınız Müge Anlı yüzünden bu mektubu kaleme alma ihtiyacı hissettim” ifadelerini kullanan Burhan Akdağ, Erdoğan’a Müge Anlı’yı şikayet etti ve kızıyla görüşme talebini iletti.

MÜGE ANLI İLE BURHAN AKDAĞ NEDEN BOŞANDILAR?

Müge Anlı 1993 yılında hayatını birleştirdiği Burhan Akdağ ile 2008 yılında ayrılmıştır. Burhan Akdağ’da Müge Anlı gibi gazetecidir. Burhan Akdağ 3 kere evlenmiştir. Bu evliliklerin ikisi Müge Anlı ile olmuştur. Müge Anlı ile eşi olaylı bir şekilde boşanmışlardır. Müge Anlı eşini şiddet uyguladığı gerekçesi ile şikayet etmiştir. Basında bu konuyla ilgili birçok iddia yer almıştır. İkili şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanmıştır. Burhan Akdağ’ın Koynumdaki Yılan isimli bir kitabı vardır.

Burhan Akdağ: ' Ben ilkokulda, ortaokulda, lisede iken arkadaşlarım bana, “Sen ileri de çok iyi bir gazeteci olacaksın” derlerdi. 83 senesinde başladığım gazeteciliği tam 33 yıldır soluksuz devam ettiriyorum. 50 yıldır yani yarım asırdır da fotoğraf çekiyorum. Güneş Gazetesi ile başladım. Haftalık Şey Gazetesi oradan da Tan Gazetesi'ne geçtim. Tan’ın Tan olduğu milyonlar sattığı dönemlerde çalıştım. Sabah Gazetesi kuruldu Sabah’a geçtim. Günaydın Gazetesi'ne geldim. Foto Spor’da çalıştım. İlk Alem Dergisini çıkarttım. Alem’de iken televizyon ile tanıştık ilk magazin programı Alemi yaptık. Oradan Kanal 6’ya transfer olduk. Top Secret Dergi ve programını yaptık. O da büyük ilgi gördü. Sonra Manşet dergisini yaptım. İbrahim Tatlıses’in Randevu Dergisini yaptım. Bunlar hep bilinenler. Onun haricinde görsel ve yazılı basında çok fazla imzam oldu. Kanal 6, Star TV, Show TV, Kanal D, ATV gibi o kadar çok kanalda çalıştım ki, çalışmadığım kanal kalmadı diyebilirim.

Ben spor muhabirliği de yaptım. İki dünya kupası takip ettim. Futbolu çok seviyorum. 1.lig maçlara gidip fotoğraflar çektim. Sonra Saraybosna'ya savaşa gittim. İki savaş gördüm. Güneydoğu’da olayların çok sıkı olduğu dönemlerde 90’lı yıllarda Hakkari’de Sarıyer-Yüksekova maçını izlemeye gittim…

3 evlilik yaptım ama 2 eşim var. Müge Anlı'yla 2 kez evlendim. Bir gün tartışmıştık boşanmak istediğini söylemişti. Ben de ‘boşanmazsan…' diye söylendim. Ertesi gün boşandık. Sonra evlendiğimiz tarihte yine evlendik.

3 çocuğum var. İlk eşimden bir oğlum bir kızım var. Oğlum Metehan Amerika’da inşaat mühendisi. Kızım Aslıhan burada müzik öğretmeni. Müge Anlı’dan olan kızım Lidya da şu an okuyor. Aynı zamanda bir dedeyim. Oğlum Metehan’ın 2 kızı, Azra ve Arya var. Onlar da Amerika’da yaşıyorlar.' açıklamasını yaptı.