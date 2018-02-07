07/02/2018 12:11


Ünlü çiftin düğün tarihi belli oldu

Yaşar İpek ve Seren serengil

Geçtiğimiz gün hapishaneden çıkan Seren Serengil, sevgilisi Yaşar İpek ile evleniyor

Sunucu Seren Serengil, Duymayan Kalmasın programında şunları söyledi: Arkadaşlığımız başladı. Öyle hassas bir dönemde karşıma çıktı ki... Kayıtsız kalamıyorsun. Yalnız geçirdiğim uzun bir süreç var. Onun bu kadar yanımda durması bir şeyler hissetmeme neden oldu. Onun güzel özelliklerine kayıtsız kalmak mümkün değil.

Yaşar İpek ayrıca yaptığı açıklamada, "10 Temmuz'da evleniyoruz" dedi.


Mevlüt Çavuşoğlu
Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'ndan İran'a sürpriz ziyaret
Orhan Miroğlu
CHP lideri oğlunu kaybeden AKP'li vekili yalnız bırakmadı
Anneler Günü
Anneler Günü katliamıyla ilgili 3 kişinin hapsi isteniyor
Mustafa ÖZ
KIZIL ELMA
engelli kız
Engelli kız çocuğunu okul servisinde unuttular
İlgili Haberler
Aleyna Tilki

Aleyna Tilki'nin son hali sosyal medyayı salladı

Çukur dizisi

Çukur dizisine ceza yolda

Mutlu Kaya

Mutlu Kaya'nın sağlık durumu hakkında üzen gelişme

Adriana Lima

Ünlü model Adriana Lima ile ilgili bomba iddia, hamile mi

Son Dakika Haberleri
Mevlüt Çavuşoğlu

Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'ndan İran'a sürpriz ziyaret

Orhan Miroğlu

CHP lideri oğlunu kaybeden AKP'li vekili yalnız bırakmadı

Anneler Günü

Anneler Günü katliamıyla ilgili 3 kişinin hapsi isteniyor

engelli kız

Engelli kız çocuğunu okul servisinde unuttular

 Yazarlarımız
Mustafa ÖZ

KIZIL ELMA

Ülkemiz ve insanlarımız bir büyük badirenin içinde boğuşuyor. Askerlerimiz bu karda kışta, olanaksızlıklar içinde teröristleri ve onları besleyenleri bozguna uğratarak ilerlemelertini sürdürüyor. İnşallah gittikleri gibi ...

Devam