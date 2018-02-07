Ünlü çiftin düğün tarihi belli oldu

Geçtiğimiz gün hapishaneden çıkan Seren Serengil, sevgilisi Yaşar İpek ile evleniyor

Sunucu Seren Serengil, Duymayan Kalmasın programında şunları söyledi: Arkadaşlığımız başladı. Öyle hassas bir dönemde karşıma çıktı ki... Kayıtsız kalamıyorsun. Yalnız geçirdiğim uzun bir süreç var. Onun bu kadar yanımda durması bir şeyler hissetmeme neden oldu. Onun güzel özelliklerine kayıtsız kalmak mümkün değil.

Yaşar İpek ayrıca yaptığı açıklamada, "10 Temmuz'da evleniyoruz" dedi.