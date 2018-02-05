05/02/2018 11:10


Survivor 2018 gönüllüler takımı tanıtımı yayınlandı

Survivor 2018

Ekranların sevilen programı Survivor, 10 Şubat tarihinde yeni sezonuyla ekrana gelecek

Gönüllüler takımı bu sene oldukça basarılı. Herkes, basarılı kadroya karşı gönüllüer takımında kimlerin olacağını merak ediyordu. Acun Ilıcalı gönüllüler takımının videosunu paylaşarak merakları giderdi. Gönüllüler takımının yarışmacıları fragmanda bile ne kadar güçlü ve hırslı olduklarını gösterdi.

SURVİVOR 2018 GÖNÜLLÜLER TAKIMI TANITIMINI İZLEMEK İÇİN TIKLA


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