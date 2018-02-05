05/02/2018 08:10


Alacakaranlık serisinin başrolü Müslüman oldu iddiası

Robert Pattinson

Alacakaranlık filmiyle ünlenen yakışıklı oyuncu Robert Pattinson'un New York Times'a Müslüman olduğuna dair yaptığı açıklamalar sızdırılmış

Robert Pattinson'un Müslüman olduğuna yönelik iddialar ise oyuncunun bu açıklamalarıyla güçlendi: "2010'da Los Angeles'ta gezerken gördüğüm bir camiye girince hayatım değişti. Çok pozitif ve meraklıydım. İslam hakkında araştırmayı ve daha çok şeyler öğrenmek istemiştim. Oradan çıkınca hemen İngilizce bir Kur'an-ı Kerim alıp okudum. Okumaya başlar başlamaz farkettim ki... Vaov! İşte bu hakikat. Ancak iş yoğunluğum nedeniyle İslamiyet'le ilgili incelemelerim yarım kaldı.

Bir sene sonra evimi değiştirirken kütüphanemde İslam dini hakkında kitaplar buldum ve hemen okudum. Müslümanlar'ın hoşgörü anlayışı, benim için tam anlamıyla bir aydınlanma oldu. Bu konuyla ilgili daha fazla konuşmam ise menajerim tarafından yasaklandı.

Ben İslam'a olan ilgimi saklamak istemedim ama yöneticim biraz daha beklememi ve bunu iyice düşünmemi söylemişti. Ben de bunu yaptım ve bir pazar günü gerçekten Müslüman olmaya karar verdim. Tek istediğim arkadaşlarım ve ailemden destek almak." 


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