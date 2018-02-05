O Ses Türkiye 2018'in şampiyonu belli oldu

Ekranların ilgiyle izlenen yarışma programı O Ses Türkiye'de dün akşam final heyecanı yaşandı. Yarışmacılar birinciliği elde etmek için tüm zamanların en iyi performanslarını sergiledi

Yarısmada finale kalan Aydan, Ceren, Lütfiye, Nihat, Oğulcan ve Yener- Ümit ikilisinin kıyasıya mücadele ettiği final bölümünün sonunda kazanan kişi genç yetenek Lutfiye Özipek oldu. Böylece yarışmada ilk kez bir kadın yarışmacı şampiyonluk kazanmış oldu.

Yıldız Tilbe ve Hadise’nin birer, Gökhan ve Murat Boz’un takımından ise ikişer kişi O Ses Türkiye’nin finalistleri olarak belirlenmişti. Aydan Kahraman, Ceren Düzova, Lütfiye Özipek, Nihat Mugil, Oğulcan Bolcan ve Yener Bulut-Ümit Durak ikilisi şampiyon olmak için performanslarını sergiledi. İlk turda Ceren ve Aydan, İkinci tur bölümünde ise Nihat ve Oğulcan elendi. Tüm jüri üyelerinin en az bir kişiyi finale taşımayı başardığı final bölümünde son ikiye kalan ile Lütfiye ve Yener-Ümit ikilisi ikişer performans daha sergiledi. Sms oylaması sonucunda Lütfiye Özipek şampiyon oldu.