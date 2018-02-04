04/02/2018 13:04


Metin Akpınar'dan Afrin açıklaması 'Ben savaşa hayır diyenlerdenim'

Metin Akpınar

Türk sinemasının usta oyuncusu Metin Akpınar, Posta Gazetesine verdiği röportajda Zeytin Dalı Harekatına dair flaş açıklamalarda bulundu

Akpınar, dev operasyonla ilgili yaptığı açıklamada şu cümleleri kullandı: “Askeri otorite değilim ama gördüğümüz, duyduğumuz kadarıyla gayet doğru gidiyor. Destekliyorum ama çok dikkat edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Amerika 30 ihtimal üzerine 30 senelik plan yapar. Bizim Genelkurmayımız üç beş ihtimal üzerine üç beş senelik plan yapar. Desturlu gidilmeli. Diplomasiyi ayarlamamız lazım. Filler tepinirken çimenler ezilmesin. Ben bu operasyonu düşünmeksizin ‘Savaşa hayır’ diyenlerdenim çünkü savaşın galibi olmaz. Şiddet unsuru olmaksızın, silah devreye girmeksizin, bireylerin özgür iradeleriyle geleceklerini tayin edebildikleri kurum ve kuralların işlediği rejime demokrasi denir. Bunun kenarından geçene ise ‘cici demokrasi’ denir. 

En son referandumu yaşadık, biliyorsunuz” diyerek sözlerine devam eden Akpınar, anayasa değişikliği referandumunda ‘Hayır’ oyu verdiğini söyledi.

Akpınar şöyle devam etti: “Korku bulaşıcıdır. Bulaşmaması için tedbirli olmak gerekir. İnsanlar nasıl özgür beyanlarını verip geleceklerini tayin edebiliyorlarsa, kanaatlerini söylerken de özgür olmalıdır. Bedel ödenecekse ne yapalım, 77 yaşından sonra hapishaneye de gireriz.”

Eski başbakanlardan Bülent Ecevit’ten iki kez, şu anda CHP’den milletvekili olan Fikri Sağlar’dan ise bir kez ‘siyasete girme’ teklifi aldığını aktaran Akpınar, “Üçünü de sanata ve Metin Akpınar’a kıyamadığım için reddettim. Ben sosyalist bir adamım, ihtilalci sosyalizmin olmayacağını da anlayanlardanım. Kendimi sosyal demokrat olarak tanımlarım. Tüzüğüne, programına yüzde yüz uyuyorum, ben buralıyım diyeceğim bir parti bugün yok” dedi.

ABDULLAH GÜL'DEN BERİ ÇAĞRILMIYORUZ

Eskiden devlet makamlarının resepsiyonlarına davet edildiğini söyleyen Akpınar, “Şimdi neden çağrılmıyorsunuz resepsiyonlara?” sorusunu şöyle yanıtladı: “Onu ben bilmem, çağırmayanlara soracaksınız. Abdullah Gül’den beri çağrılmıyoruz. Çağırırlarsa neden gitmeyelim? Makam saygımız var.”

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