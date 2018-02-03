Fransa Cumhurbaşkanı ile Rihanna arasındaki yakınlaşma dikkat çekti

Senegal’deki eğitim zirvesine katılan Rihanna'nın Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile olan samimiyeti dikkat çekti

Rihanna dün gerçekleşen toplantıda öncelikle İngiltere Başbakanı May olmak üzere birçok ülke liderine çağrıda bulundu ve eğitim ve sanat alanına yoğunlaşılması gerektiğini söyledi. Dakar’da düzenlenen etkinlikte Rihanna hem izleyicilerden hem de siyasilerden tam not alırken Sall ve Macron’un Rihanna’yı adeta paylaşamadığı fotoğraf uluslararası basının manşetlerinde yer aldı.

Rihanna’nın çabaları sonucunda Dakar’daki eğitim zirvesine Fransa da ortak olarak dahil olmuş ve Macron, 200 milyon euro eğitime fon sağlanacağını açıklamıştı.