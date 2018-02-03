03/02/2018 10:33


'Tokat' iddialarına Ahmet Kural'dan sert yanıt

Ahmet Kural

Aşklarıyla magazin gündeminde uzun süre konuşulan çift Ahmet Kural ve Sıla, geçtiğimiz haftalarda yollarını ayırmıştı. Çiftin ayrılık nedeniyle ilgili şiddet iddiaları ortaya atılınca Kural yanıt verdi

Sıla’nın bir erkek arkadaşıyla birlikte yemek yediği sırada görüntülenmesinin ardından kavgaya tutuşan ikiliden Ahmet Kural’ın ona tokat attığı ve ilişkilerinin bu şekilde bittiği iddialarına Kural’dan açıklama geldi.

Ahmet Kural, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: “Daha fazla üstün hayal gücünüzle beni karalamaya çalışırken, değerli bir sanatçımıza da iftira attığınızın farkına varmanızı dilerim.”


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