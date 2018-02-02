02/02/2018 16:38


Sertap Erener Londra’dan rüzgar gibi geçti

SERTAP ERENER

Sertab Erener, 28 Ocak’ta verdiği muhteşem konserle Londra’ki hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı

AVRUPA\LONDRA - Divaa Events ile Londrali dergisinin düzenlediği geceye geri sayıda biletler büyük bir hızla tamamen tükendi, sevenleri Erener'i dinlemek için O2 Indigo konser alanını doldurdu. 

 

 

İsmail Doğuş

Divaa Events direktörü Ejder Doğuş, “Başarı tesadüf değildir! Yine tıka basa dolu bir konser oldu. Sizlere teşekkür ediyoruz” diyerek 15 Nisan’daki Serkan Kaya konserine de büyük bir heyecanla hazırlandıklarını belirtti. Biletlerin şimdiden hızla tükendiği bu gece de yine çok konuşulacak gibi görünüyor.

 

 

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