02/02/2018 10:17


O Ses Türkiye bu yıl erken final yapacak

O Ses Türkiye

TV 8 kanalında ekrana gelen yarışma programı O Ses Türkiye, bu yıl erken final yapmaya hazırlanıyor. Yarışmanın final bölümü 4 Şubat Pazar günü ekrana gelecek

O Ses Türkiye 2018 sezon finali için geri sayım başladı. Acun Ilıcalı'nın yerini Jess Molho'ya bıraktığı, jüri koltuğunda ise Hadise, Murat Boz, Gökhan Özoğuz ve Yıldız Tilbe'nin oturduğu O Ses Türkiye'de önce çeyrek, ardından final, en son ise final heyecanı yaşanacak.

3 GÜN İÇİNDE BİTECEK

''O Ses Türkiye'' cuma günü çeyrek finaliyle, cumartesi canlı yayınıyla yarı final ile, pazar günü canlı yayınıyla büyük finali ile 20.00'de TV8'de!


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