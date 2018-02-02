02/02/2018 08:04


Ayrılıkta bomba iddia, Ahmet Kural Sıla'ya tokat mı attı

Ahmet Kural

Yaşadıkları aşkla herkesi kendilerine hayran bırakan Ahmet Kural ve Sıla çiftinin ayrılık nedeniyle ilgili bomba bir iddia ortaya atıldı

İddialara göre; Sıla’nın, Dilan Çiçek Deniz’in eski sevgilisi Okan Can Yantır ile birlikte yemek yemesi Ahmet Kural’ı kıskançlık krizine soktu. Öfkesini kontrol edemeyen Ahmet Kural’ın tartışma anında Sıla’ya tokat attı.

PARMAĞINI KIRMIŞTI

Şiddete tahammül edemeyen Sıla, ilişkisini bitirdi. Kural’ın son pişmanlığı fayda etmezken Sıla, bir daha geri dönüşün olmayacağını da dile getirdi. Kural, daha önce de eski kız arkadaşının parmağını kırmıştı.

 

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