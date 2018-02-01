İbrahim Tatlıses'in Barış Manço itirafı sosyal medyayı salladı

Usta sanatçı Barış Manço, aramızdan ayrılalı bugün tam 19 yıl oldu. Manço, bugün ailesi ve tüm sevenleri tarafından anılıyor

Sanatçıyla ilgili İbrahim Tatlıses’in yaptığı paylaşım dikkatlerden kaçmadı. Pek çok sektörde ticari faaliyet sürdüren Tatlıses, yıllar önce Manço’yu plak şirketine alacağını ancak bunun gerçekleşemediğini açıkladı. İşte Tatlıses’in o satırları:

“Yaz tahtaya bir daha, tut defteri kitabı, sarı çizmeli Mehmet Ağa bir gün öder hesabı… Valla sen gittin gideli, kimse hesap ödemedi be USTA… Kimseler seni unutmadı be USTA… Demek ki; unutulmayacaklar arasındaymışsın be USTA, seni özlüyoruz be USTA, ALLAH'ın rahmeti, bereketi üstüne olsun be USTA… Bizim şirkete bir kaset anlaşması yapıyorduk, Bodrum'da konuşmuştuk be arkadaş ama olmadı olsun başka firmalara yaptığın plaklarla şarkılarla avutuyoruz kendimizi… Adam olacak çocuk daha adam olamadı be USTA…”