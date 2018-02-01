01/02/2018 12:44


İbrahim Tatlıses'in Barış Manço itirafı sosyal medyayı salladı

ibrahim tatlıses

Usta sanatçı Barış Manço, aramızdan ayrılalı bugün tam 19 yıl oldu. Manço, bugün ailesi ve tüm sevenleri tarafından anılıyor

Sanatçıyla ilgili İbrahim Tatlıses’in yaptığı paylaşım dikkatlerden kaçmadı. Pek çok sektörde ticari faaliyet sürdüren Tatlıses, yıllar önce Manço’yu plak şirketine alacağını ancak bunun gerçekleşemediğini açıkladı. İşte Tatlıses’in o satırları:

“Yaz tahtaya bir daha, tut defteri kitabı, sarı çizmeli Mehmet Ağa bir gün öder hesabı… Valla sen gittin gideli, kimse hesap ödemedi be USTA… Kimseler seni unutmadı be USTA… Demek ki; unutulmayacaklar arasındaymışsın be USTA, seni özlüyoruz be USTA, ALLAH'ın rahmeti, bereketi üstüne olsun be USTA… Bizim şirkete bir kaset anlaşması yapıyorduk, Bodrum'da konuşmuştuk be arkadaş ama olmadı olsun başka firmalara yaptığın plaklarla şarkılarla avutuyoruz kendimizi… Adam olacak çocuk daha adam olamadı be USTA…”

 

İlgili Haberler
cumhurbaşkanı erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Müge Anlı'nın programına neden katıldı

Barış Manço

Usta sanatçı Barış Manço vefatının 19. yılında anılıyor

Nusret Gökçe

Nusret Gökçe'ye ABD'de soruşturma açıldı

Acun Ilıcalı

Acun Ilıcalı'nın kızına aldığı hediyenin fiyatı dudak uçuklattı

Son Dakika Haberleri
Abdi İpekçi

Abdi İpekçi ölümünün 39. yılında anılıyor

Fikret Orman

Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Fikret Orman seçildi

facebook

Facebook CEO'su 'Kullanıcılar sitede daha az zaman geçiriyor'

donald trump

Trump 7 bin Suriyelinin oturma ve çalışma süresini uzattı

 Yazarlarımız
mustafa Öz

BİRLİK VE BERABERLİK ZAMANI

Demokrasi ile idare ediliyorsak eğer, herkes kendi fikrini serbetçe ifade edebilmeli.  Ben senin sözlerine katılmayabilirim. Sen de benim sözlerimi yanlış bulabilirsin.  Ama demokrasilerde fikir özgürlüğü ...

Devam