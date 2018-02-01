Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Müge Anlı'nın programına neden katıldı

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında başlatılan okuma-yazma seferberliğine bir destek de Cumhurbaşkanından geldi. Erdoğan, eşi ile birlikte Müge Anlı'nın sunduğu programa bağlanarak bu seferberliğe destek olacağını söyledi

Cumhurbaşkanlığı Devlet Konuk Evi’nden canlı yayına bağlanan Erdoğan, şunları söyledi: “Şu anda ben ekranda özellikle davetinize icabet eden bütün vatandaşlarımızı görünce, benim de heyecanım arttı. Milletimizin okuma yazma kampanyaları konusundaki hassasiyetini eskiden beri biliyoruz. Her türlü desteğin verileceğine de inanıyorum. Halkımın okuma yazmaya ne kadar hasret olduğunu sizlerden de bizzat dinledik. Valiliklerimize, kaymakamlıklarmıza, muhtarlıklarımıza taleplerini iletebilirler. Size, seyircilerimize ve halkımıza şahsım ve milletim adına çok çok teşekkür ediyorum. Diploma töreninde şahsen veya canlı bağlantı ile sizlerle birlikte olmaktan çok büyük memnuniyet duyarız.”

EMİNE ERDOĞAN DA KONUŞTU

Emine Erdoğan da şu ifadeleri kullandı: “Biz de bu seferberlikte yıllardır varız. Ülkemizin bu derin yarasına katkı sağlamak için, bizzat başlattığınız ve başarı ile neticelendirdiğiniz kampanyalar bulunuyor. Sizler gibi kıymetli arkadaşlarımızın yürüttükleri kampanyalara her türlü desteği verdik, veriyoruz.”