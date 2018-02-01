Usta sanatçı Barış Manço vefatının 19. yılında anılıyor

19 yıl önce vefatıyla ailesini ve sevenlerini yasa boğan sanatçı Barış Manço, vefatının 19. yıl dönümünde anılıyor

Türk müziğinin acı kayıplarından Barış Manço 2 Ocak 1943 tarihinde İstanbul'da doğdu. Müzisyen, şarkıcı, besteci, aranjör, söz yazarı, oyuncu,TV programcısı, sunucu, koleksiyoner, ressam, gezgin…Anadolu Rock türünün kurucu üyelerinden olan Barış Manço, Galatasaray Lisesi'nde öğrenci iken ilk kez sahneye çıktığı 1958 yılından bu yana,Türk Sanat Dünyası'nın kilometre taşlarından biri olarak grubu “Kurtalan Ekspres” ile birlikte Türkiye'de olduğu gibi birçok yabancı ülkede sayısız konserler verdi.

Bestelediği 200'ün üzerinde şarkısı, kendisine 12 altın ve 1 platin albüm/kaset ödülü kazandırırken, bu şarkıların bir bölümü daha sonra Yunanca, Bulgarca,Arapça, Farsça,Kürtçe, Japonca, İbranice,Fransızca ve Flemenkçe'ye çevrilerek, kendisi ve/veya başka sanatçılar tarafından da seslendirildi.

1988 yılında Ekim ayında TRT 1'de çocuk ve aileye yönelik bir eğitim kültür ve eğlence programı olarak başlayan “7'den 77'ye”, Türk Televizyonculuğu'nda şimdiye kadar ulaşılamamış bir rekora imza attı.Türkiye'de en uzun ve en başarılı televizyon yayıncılığını yaptı.

“Ekvator'dan Kutuplar'a” 5 kıtada 100'den fazla değişik yöreye giderek, 600.000 km'ye yakın yol kateden Barış Manço ülkemiz belgeselciliğine farklı bir boyut getirdi.

Yüksek öğrenimini Belçika'da “Kraliyet Güzel Sanatlar Akademisi”nde tamamlayan ve çok iyi derecede İngilizce ve Fransızca konuşan Barış Manço, sanat yaşamında kendisine layık görülen 300'ün üzerinde ödülün dışında,aşağıdaki unvanlara da sahiptir.

• Türkiye Cumhuriyeti :Devlet Sanatçısı Ankara (1991)

• Hacettepe Üniversitesi:Onursal Doktora Ankara (1991)

• Soka Üniversitesi:Uluslararası Kültür ve Barış Ödülü Tokyo,Japonya (1991)

• Belçika Krallığı :Léopold II Şövalyesi Nişanı Brüksel,Belçika (1992)

• Fransa Devleti:Edebiyat ve Sanat Şövalyesi Nişanı Paris,Fransa (1992)

• Pamukkale Üniversitesi:Onursal Doktora Denizli (1995)

• Min-On Sanat Vakfı :Yüksek Şeref Madalyası Tokyo,Japonya (1995)

• Liege Prensliği:Onursal Hemşehrilik Beratı Liege,Belçika (1997)

Barış Manço, 1990'lı yılların sonlarına doğru “Kaplumbağanın Öyküsü” projesini “Mançoloji” adlı son albümüyle sevenlerinin beğenisine sunamadan hayata veda etti. Vefatından sonra albümü, ailesi sevenleriyle buluşturdu.

Barış Manço, 1999 yılında 31 Ocak’ı 01 Şubat’a bağlayan gece bu evde vefat etti.