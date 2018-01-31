31/01/2018 08:24


35 yaşındaki oyuncu Mark Salling intihar etti

Mark Salling

ABD'nin komedi dizilerinden biri olan Glee' ile adını duyuran 35 yaşındaki Amerikalı aktör Mark Salling intihar etti

Salling’in cansız bedeninin evinin yakınındaki küçük bir beyzbol sahasında bulunduğunu açıkladı.Salling hakkında 50 bini aşkın çocuk pornosu materyali bulundurduğu iddiasıyla dava açılmıştı. 

17 Ağustos 1982'de Amerika'nın Teksas eyaletindeki Dallas şehrinde doğan Mark Salling, doğduğu şehirde büyüdü ve 2001'de Lake Highlands Lisesi'nden mezun oldu. Lise sonrası Los Angeles Music Academy College of Music'te eğitim gören Salling, ilk olarak Children of the Corn IV: The Gathering filminde rol aldı.

35 yaşındaki Mark Salling, Glee dizisindeki Noah Puckerman rolüyle hatırı sayılır bir üne kavuştu. Oyunculuğun yanı sıra müzikle de uğraşan Salling, 2008 ve 2010 yıllarında Smoke Signals ve Pipe Dreams adında iki albüm çıkarmıştı.

İlgili Haberler
Esra Erol'da

ABD'li aileye evlatlık verdiği kızına 28 yıl sonra kavuştu

Ercan Bostancıoğlu

Ateşböceği Ercan Bostancıoğlu hastaneye kaldırıldı

deniz seki

Deniz Seki'den Seren Serengil'e flaş uyarı

Pelin Batu

Oyuncu Pelin Batu sessiz sedasız evlendi

Son Dakika Haberleri
financial times

FT yazıyor 'TBB'ye yönelik gözaltılar Avrupa'da kaygıları artıracak'

sıcak hava

Kar beklerken yaz geliyor sıcaklıklar 20 dereceye ulaşacak

Süper Mavi Kanlı Ay

Süper Mavi Kanlı Ay tutulması Türkiye'den görülecek mi

Wikie

Katil balina Wikie dünyanın konuşabilen ilk balinası

 Yazarlarımız
ilkgul karaca

Siyah - Beyaz

Merhabalar, Bu hafta yılın en kısa ayına merhaba diyoruz. Bakalım bu hafta Londra’da neler oluyor.   VOTES FOR WOMEN - KADINLARA OY Bundan tam 100 yıl önce, 1918’de Birleşik ...

Devam