ABD'li aileye evlatlık verdiği kızına 28 yıl sonra kavuştu

ATV kanalından ekrana gelen Esra Erol'da adlı programa kızını bulmak için katılan anne, 28 yıl önce ABD'li askerlere evlatlık verdiği kızına kavuştu

Kızıyla ilgili tüm gerçekleri Esra Erol'da öğrenen anne, 28 yıldır görmediği Amerikalı aileye evlatlık verilen kızı Ayşe'ye Esra Erol'da kavuştu. Anne, “Şükürler olsun kızımı ölmeden gördüm” diyerek duygularını ifade etti.

BİYOLOJİK AİLEMİ ARAMAK HİÇ İSTEMEDİM

28 yıl sonra gerçek annesiyle buluşan Ayşe, “Hayatım boyunca psikolojik hiç sıkıntı yaşamadım. Biyolojik ailemi hiç aramak istemedim. Çünkü beni büyüten ailem, bana çok güzel baktı. Ailem hep bana biyolojik ailemle ilgili bilgi veriyordu. 5 yıldır evliyim, çocuğum yok” diyerek kardeşlerine sarılmak için çok heyecanlı olduğunu ifade etti. Esra Erol ise bu duygusal buluşmaya ilişkin “Bazı duyguların önüne geçemezsiniz, bu anı yaşadığımız için çok mutluyuz. Keşke yıllar öncesinde bunlar yaşanmasaydı” dedi.