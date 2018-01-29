Deniz Seki'den Seren Serengil'e flaş uyarı

Geçtiğimiz aylarda tutuklu bulunduğu cezaevinden tahliye olan Deniz Seki, 3 gün hapse girecek olan Seren Serengil'i uyardı

Seki, arkadaşına yaptığı uyarıda “Yeşil ve gri renk giyme” dedi.Star TV’de yayınlanan Duymayan Kalmasın’ın canlı yayınında konuşan Seren Serengil, bugün teslim olacağını söyledi. Serengil, cezaevinde kalan arkadaşı Deniz Seki’den tavsiyeler aldığını söyledi.

Seren Serengil, Deniz Seki’nin kendisine verdiği tavsiyeleri açıkladı. Serengil, “Hapishanedeki olası ihtiyaçlarımı Deniz Seki’den öğrendim. Ayaklarım çok üşüdüğü için termal çoraplardan aldım kendime. Deniz bana gri ve yeşil renk giymememi söyledi, çünkü oradaki görevliler o renkleri giyiyormuş” dedi.