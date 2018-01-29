29/01/2018 16:28


Oyuncu Pelin Batu sessiz sedasız evlendi

Pelin Batu

Güzel oyuncu Pelin Batu, sevgilisi kalp ve damar cerrahı Dr. Macit Bitargil ile Roma'da hayatını birleştirdi

Geçtiğimiz ay sözlenen Pelin Batu ile Macit Bitargil'in sade nikah töreni, yakınlarının katılımıyla hafta sonu bir otelde gerçekleştirildi. Diplomat ve siyasetçi İnal Batu'nun kızı olan Pelin Batu'nun, 2013 yılında hayatını kaybeden babasının, misyon şefi olarak son görev yeri olmasından ötürü Roma'da evlenmeyi tercih ettiği öğrenildi.Pelin Batu, Raşit Bağzıbağlı tasarımı bir gelinlik giydi.

 

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