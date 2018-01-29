Seren Serengil neden hapis yatacak

Duymayan Kalmasın adlı programın sunucusu Seren Serengil, bugün Bakırköy kapalı kadın cezaevine giderek teslim oldu

Gülben Ergen, "Duymayan Kalmasın" programında yaptığı yayınlar nedeniyle Seren Serengil’e tedbir kararı aldırmıştı. Karara rağmen Seren Serengil'in programında ve sosyal medya hesabında aleyhte yayın yapmayı sürdürdü. Gülben Ergen de bu defa mahkemenin tedbir kararına muhalefet ettiği gerekçesiyle Seren Serengil hakkında zorlama hapsinin uygulanması için tekrar mahkemeye başvurdu. İlk başvurusu reddedilen Gülben Ergen, bir üst mahkeme olan İstanbul 11.Aile Mahkemesi’ne taşıdı. Her iki tarafın da avukatlarının katıldığı mahkemenin sonucunda 3 günlük zorlama hapsi kararının infazı için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderilmesine karar verdi. Mahkemenin bu kesin kararıyla Seren Serengil 3 gün hapis yatacak.

Üç gün zorlama hapis cezası yatacak olan Seren Serengil, Instagram hesabının yönetimini ise kısa bir süreliğine sosyal medya sorumlusuna bıraktı. Hesaptan yapılan son paylaşımlardan birinde Seren Serengil’in cezaevine gireceği tarih de duyuruldu. İşte o paylaşım:

“Duymayan Kalmasın ile ilgili de bilgilendirmede bulundu. Duymayan kalmasın yarın saat 11.00 de star tv de doğruları konuşmaya devam edecek ..Seromuz yarın yayında partneri @cengizsemercio ve sizlerle vedalaştıktan sonra Bakırköy kapalı kadın cezaevine teslim olacak yanında olan tüm sevenlerine dostlarına teşekkür ederiz”

Kaynak: Hürriyet