Seren Serengil hapse mi giriyor, koltuğuna o isim oturacak
Seren Serengil, Gülben Ergen hakkında olumsuz yayın yapmak suçundan 3 gün süreyle hapis yatacak. Serengil'in Duymayan Kalmasın adlı programdaki koltuğuna ise yakın dostu Demet Akalın'ın oturacağı öğrenildi
Bugün cezaevine girecek olan Seren Serengil'in yokluğunda Duymayan Kalması'nda Demet Akalın koltuğa oturacak. Gülben Ergen üç ay önce "Duymayan Kalmasın" programında yaptığı yayınlar nedeniyle Seren Serengil’e tedbir kararı aldırdı. Mahkemenin tedbir kararına rağmen Seren Serengil'in programında ve instagram hesabında aleyhte yayın yapmayı sürdürdüğünü iddia eden Gülben Ergen’in başvurusu üzerine mahkeme Seren Serengil’in 3 gün süreyle zorlama hapsine karar verdi. Seren Serengil, sunuculuğunu üstlendiği Duymayan Kalmasın'ın bugünkü canlı yayınının ardından Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim olacak.