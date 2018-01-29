29/01/2018 11:35


Grammy ödüllerinde Bruno Mars rekoru

Bruno Mars

Müzik dünyasının en önemli ödüllerinden olan Grammy'ye 6 dalda ödül kazanan ABD'li ünlü R&B şarkıcısı Bruno Mars damga vurdu

New York'ta Madison Square Garden'da düzenlenen törene 6 dalda ödül kazanan ABD'li ünlü R&B şarkıcısı Bruno Mars damgasını vurdu.''24K Magic'' adlı albümüyle "Yılın Albümü" ve "That's What I Like" adlı parçasıyla da "Yılın Şarkısı" ödülüne layık görülen Mars, 4 ödülün daha sahibi oldu.

Hollywood'u sarsan taciz iddialarının ardından cinsel tacize karşı başlatılan "Times up" kampanyası da Grammy ödülleri törenine damgasını vurdu.

 

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