Şeyma Subaşı Grammy Müzik Ödül törenine damga vurdu

New York'ta düzenlenen 60. Grammy Müzik Ödüllerine eşi Acun Ilıcalı ile beraber katılan Şeyma Subaşı, düzgün fiziği ve kıyafet seçimiyle büyük beğeni topladı

Geçtiğimiz Eylül ayında ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı ile hayatını birleştiren ve sosyal medya paylaşımlarıyla bir fenomen haline gelen Şeyma Subaşı dünkü törene katılan isimlerden biriydi. Eşi Acun Ilıcalı ile CBS’nin özel davetlisi olarak geceye katılan çift, töreni beşinci sıradan izlemiş. Subaşı, törene 21 bin 330 TL değerindeki Emilio Pucci elbisesi ve 1600 TL’lik Elisabetta Franchi imzalı ayakkabısı ile katıldı.