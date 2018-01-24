Şu an bir ilişki yaşamadığını Laf Bende Kalmasın’nın canlı yayında açıklayan Ebru Polat, Erkeklerin içeresinden bir ay gibi bir süre sonra canavar çıkıyor diyerek eski aşklarına adeta göndermede bulundu.

AVRUPA-EBRU POLAT, ERKEKLERİN İÇERİSİNDEN CANAVAR ÇIKIYOR. Şu an bir ilişki yaşamadığını ‘Laf Bende Kalmasın’nın canlı yayında açıklayan Ebru Polat, “Erkeklerin içeresinden bir ay gibi bir süre sonra canavar çıkıyor” diyerek eski aşklarına adeta göndermede bulundu.Canlı yayına katılan Ebru Polat, birçok ünlü şarkıcının teknolojiden yararlanarak sahte tıklanmalar satın aldığını söyleyerek, “Sahte tıklamalarla yüzbinlerce lira para ödeyen şarkıcılar aptaldır” açıklamasıyla birçok ünlü isme göndermede bulundu. Lifetime tv kanalında yayınlanan ‘Laf Bende Kalmasın’ programının bugünkü konuğu Ebru Polat oldu.Renkli ve güzel sohbetiyle programa renk katan ünlü şarkıcı çarpıcı açıklamalarıyla da yine gündem yarattı.Canlı yayına katılan Ebru Polat, birçok ünlü şarkıcının teknolojiden yararlanarak sahte tıklanmalar satın aldığını söyleyerek, “Sahte tıklamalarla yüzbinlerce lira para ödeyen şarkıcılar aptaldır” açıklamasıyla birçok ünlü isme göndermede bulundu

Ebru Polat, “Piyasada önümü kesmek isteyenler olabilir.

Son günlerde gündemden düşmeyen güzel şarkıcı, aylar sonra ilk kez katıldığı programda müzik piyasasına dair çarpıcı açıklamalarda da bulundu. Ebru Polat, “Piyasada önümü kesmek isteyenler olabilir. Ama onların hiçbiri benim umurumda bile değil’ diyerek bir ünlü rahibelerine edata meydan okudu.