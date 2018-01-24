Gupse Özay'a takipçilerinden Afrin operasyonu tepkisi

Oyuncu Gupse Özay, Zeytin Dalı Harekatına ilişkin paylaşımda bulunmazken Alaska'da meydana gelen şiddetli deprem için paylaşımda bulunmuştu. Bu durum üzerine Özay, takipçilerinin tepkisiyle karşılaştı

Oyuncu tepkiler üzerine ilgili tweetini silerek bir açıklamada bulundu. Güpse Özay, yine sosyal medyadan yaptığı açıklamada, hassas bir dönemden geçildiğini ve tepkilerin haklı olduğunu belirtti ve şu açıklamayı yaptı: “Normalde üzücü durumlarla ilgili paylaşım yapmıyorum. İnsanlar belki biraz nefes alır diye. Lakin uyanır uyanmaz depremden dolayı binlerce kişi öldü gibi bir bilgi gelince, peki tabii paylaşım yaptım. Fakat şu an hassas bir dönem. Tepkiler doğru”