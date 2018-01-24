Doğa Rutkay ikiz annesi olacak

Güldür Güldür Show'un başarılı kadın oyuncusu Doğa Rutkay'ın 3 aylık hamile olduğu ve ikiz bebek beklediği öğrenildi

Güzel oyuncu Rutkay, önceki gün eşi Kerimcan Kamal ile Nişantaşı’ndaydı.Birlikte alışveriş için City’s’e uğrayan çift, habercilerle ayaküstü sohbet etti.

Kilo almaya başladığı fark edilen, aynı zamanda keyfi de yerinde görünen Rutkay, “İkizleriniz hayırlı olsun, cinsiyetleri belli mi?” sorusu üzerine gülerek şöyle dedi: “Hamilelikle ilgili şeyler ne siz sorun ne ben söyleyeyim.”