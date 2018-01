İşte 90. Oscar Ödülleri’nin adayları

En çok merak edilen 90. Oscar Ödülleri'ni kazanmaya aday olan isimler ve projeler belli oldu

90. Oscar Ödülleri adayları, şu anda duyuruluyor:

EN İYİ GÖRÜNTÜ YÖNETMENİ

Blade Runner 2049

Darkest Hour

Dunkirk

Mudbound

Shape of Water

EN İYİ KOSTÜM TASARIM

Beauty and The Beast

Darkest Hour

Phantom Thread

The Shape of Water

Victoria & Abdul

EN İYİ KISA ANİMASYON FİLMİ

Dear Basketball

Negative Space

Garden Party

Lou

Revolting Rhymes

EN İYİ SES KURGU

Baby Driver

Blade Runner 2049

Dunkirk

Shape of Water

Star Wars Last Jedi

EN İYİ SES MİKSAJ

Baby Driver

Blade Runner 2049

Dunkirk

Shape of Water

Star Wars: Last Jedi

EN İYİ GÖRSEL EFEKT

Blade Runner 2049

Guardians of The Galaxy Vol. 2

Star Wars The Last Jedi

War for the Planet of the Apes

EN İYİ KISA FİLM

DeKalb Elementary

The Eleven O’Clock

My Nephew Emmett

The Silent Child

Watu Wote / All of Us

EN İYİ MAKYAJ VE SAÇ TASARIMI

Darkest Hour

Victoria & Abdul

Wonder