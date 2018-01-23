İşte 90. Oscar Ödülleri’nin adayları
En çok merak edilen 90. Oscar Ödülleri'ni kazanmaya aday olan isimler ve projeler belli oldu
90. Oscar Ödülleri adayları, şu anda duyuruluyor:
EN İYİ GÖRÜNTÜ YÖNETMENİ
Blade Runner 2049
Darkest Hour
Dunkirk
Mudbound
Shape of Water
EN İYİ KOSTÜM TASARIM
Beauty and The Beast
Darkest Hour
Phantom Thread
The Shape of Water
Victoria & Abdul
EN İYİ KISA ANİMASYON FİLMİ
Dear Basketball
Negative Space
Garden Party
Lou
Revolting Rhymes
EN İYİ SES KURGU
Baby Driver
Blade Runner 2049
Dunkirk
Shape of Water
Star Wars Last Jedi
EN İYİ SES MİKSAJ
Baby Driver
Blade Runner 2049
Dunkirk
Shape of Water
Star Wars: Last Jedi
EN İYİ GÖRSEL EFEKT
Blade Runner 2049
Guardians of The Galaxy Vol. 2
Star Wars The Last Jedi
War for the Planet of the Apes
EN İYİ KISA FİLM
DeKalb Elementary
The Eleven O’Clock
My Nephew Emmett
The Silent Child
Watu Wote / All of Us
EN İYİ MAKYAJ VE SAÇ TASARIMI
Darkest Hour
Victoria & Abdul
Wonder