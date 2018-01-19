19/01/2018 11:41


Caner Erkin istedi Şükran-Erkan dostluğu bitti

Şükran Ovalı

Yaptıkları samimi paylaşımlarla aşk dedikodularına neden olan Erkan Kolçak Köstendil ve Şükran Ovalı çiftinin uzun süredir konuşmadıkları ortaya çıktı

Çiftin arasının bozulması Şükran Ovalı ile Caner Erkin'in düğününün gerçekleştiği dönemlere denk geliyor. Akşam’ın haberine göre yedikleri içtikleri ayrı gitmeyen Şükran Ovalı ile Erkan Kolçak Köstendil ikilisinin dostluğunun bitmesinde Caner Erkin’in etkili olduğu öne sürüldü.

İddialara göre; ünlü futbolcu bu yakınlıktan rahatsız olup, Şükran Ovalı'nın Erkan Kolçak Köstendil'le görüşmesini yasakladı. İki eski dost sosyal medya hesaplarından birbirini de takipten çıkararak bu dargınlığı da gözler önüne serdi.


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Caner Erkin istedi Şükran-Erkan dostluğu bitti
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