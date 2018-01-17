17/01/2018 17:23


Türk Dizileri İhracat Rekoru Kırdı

turk dizileri rekor kirdi

Türk televizyonlarında yayımlanan diziler, 140’ın üzerinde ülkeye ihraç edilerek, yıllık 350 milyon doların üzerinde ihracat rakamına imza atarak başarılı bir ivme çizdi

AVRUPA\LONDON - Medya takibinin öncü kurumu Ajans Press, Türk dizilerinin ihracat karnelerinin medya yansımalarını inceledi. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın yanı sıra medyaya yansıyan haber başlıklarından ve Elektrik,Elektronik Hizmet İhracatçıları Birliği verilerinden elde edilen bilgilere göre, son on yıllık dönemde önemli bir ivme kat eden Türk dizi sektörü, ihracat oranları bakımından ABD’nin ardından ikinci sırada yer aldı. Elde edilen verilere göre, Türk dizileri ABD’den Rusya’ya, Ortadoğu’dan Balkanlar’a, Uzak Doğu’dan Latin Amerika’ya kadar dünyanın dört bir yanında milyonlarca izleyici kitlesine ulaşmış bulunuyor.

Türk dizilerinin ihraç edildiği bölgelerin başında Orta Doğu ve Kuzey Afrika ülkeleri yer alırken, bu bölgeleri sırasıyla Doğu Avrupa, Batı Avrupa, ABD ve Latin Amerika ülkeleri takip ediyor. Elden edilen  bilgilere göre, bugüne dek en fazla ihraç edilen diziler arasında “Muhteşem Yüzyıl”, “Kara Para Aşk”, “Kuzey Güney”, “Karadayı”, “Öyle Bir Geçer Zaman ki”,“Adını Feriha Koydum”, “Gümüş”, “Fatmagül’ün Suçu Ne”, “Ezel”, “Aşk-ı Memnu”, “Kara Sevda” dizileri yer aldı.En fazla ihraç edilen dizi Muhteşem Yüzyıl olurken, en çok hasılat getiren dizi Kara Para Aşk oldu.

PRNet’in medya verilerini derlediği araştırmada, dizilerin ihracat haberleri belirtilen dönem arasında 2 bin 239 habere konu olurken, 2008’de 10 milyon dolar olan dizi ihracat getirisi, düzenli olarak artış göstererek 2016 yılında 350 milyon dolara ulaşmış oldu. Medyaya yansıyan diğer başlıklarda Türk dizilerine olan talebin bölüm başı fiyatlarını da artırdığı belirlendi. Türk dizi sektöründe 2023 yılına kadar hedeflerin gerçekleşirse 1 milyar doların üzerinden ihracat yapılması bekleniyor.


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