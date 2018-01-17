17/01/2018 07:53


Caner Erkin'den Asena Atalay'a soyadı yasağı

Asena ve Caner

Şükran Ovalı ile evli olan futbolcu Caner Erkin, boşandığı eşi Asena Atalay’ın, kendi soyadını kullanmasını önlemek adına Asena Erkin ibaresinin yer aldığı her türlü haberin yasaklanması için ihtiyati tedbir konulmasını talep etti

Avukatı tarafından mahkemeye sunulan talep dilekçesinde, ünlü futbolcunun Asena Atalay ile boşandığını fakat bazı yayın organlarında birlikte resimlerinin kullanıldığını anlattı. Sabah’tan Dilek Yaman’ın haberine göre Erkin, basında yer alan resimlerinin yanı sıra görsel-yazılı basında, internet ortamında ve haber sitelerinde Asena Atalay’ın halen Asena Erkin ismiyle anıldığını öne sürdü. Eski eşinin Asena Erkin ibaresiyle yer aldığı haberlerin yayınlamasının durdurulmasını isteyen Caner Erkin, kendisi soyadının yer aldığı haberlerle Asena’nın anılmamasını talep etti. İstanbul Aile Mahkemesi, Caner Erkin’in talebini kabul ederek, Asena Erkin ibaresinin yer aldığı her türlü haberin önlenmesine karar verdi.


Ryan Dillon
ABD'li yetkiliden çok önemli Afrin açıklaması
Kim Wall
İsveçli gazeteci cinayetinde savcılardan kan donduran açıklama
cam filmi yasağı
Bakan Faruk Özlü'den cam filmi yasağına dair açıklama
Muharrem İnce
Muharrem İnce açıkladı genel başkanlığa aday olacak mı
buca operasyon
İzmir'de dev operasyon, 750 polis aranan 25 kişiyi yakaladı
İlgili Haberler
Dora Ercan

Filiz Aker'in yeğeninden kan donduran açıklama

Mustafa Sandal

Mustafa Sandal'ın eşiyle ilgili paylaşımı sosyal medyayı salladı

Turan Özdemir

Ünlü oyuncu Turan Özdemir evinde ölü bulundu

Dolores O'Riordan

İrlandalı ünlü rock grubunun solisti hayatını kaybetti

Son Dakika Haberleri
Ryan Dillon

ABD'li yetkiliden çok önemli Afrin açıklaması

Kim Wall

İsveçli gazeteci cinayetinde savcılardan kan donduran açıklama

cam filmi yasağı

Bakan Faruk Özlü'den cam filmi yasağına dair açıklama

Muharrem İnce

Muharrem İnce açıkladı genel başkanlığa aday olacak mı

 Yazarlarımız
turker erturk

Yargıyı Yok Sayacaktınız

(11 Ocak 2018) Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesinde yine muhtarları topladı ve konuştu. Erdoğan, konuşmasında 2012’de MİT Müsteşarı Hakan Fidan'a verdiği talimatı açıkladı: "Eğer MİT Müsteşarı tutuklansaydı ...

Devam