Caner Erkin'den Asena Atalay'a soyadı yasağı

Şükran Ovalı ile evli olan futbolcu Caner Erkin, boşandığı eşi Asena Atalay’ın, kendi soyadını kullanmasını önlemek adına Asena Erkin ibaresinin yer aldığı her türlü haberin yasaklanması için ihtiyati tedbir konulmasını talep etti

Avukatı tarafından mahkemeye sunulan talep dilekçesinde, ünlü futbolcunun Asena Atalay ile boşandığını fakat bazı yayın organlarında birlikte resimlerinin kullanıldığını anlattı. Sabah’tan Dilek Yaman’ın haberine göre Erkin, basında yer alan resimlerinin yanı sıra görsel-yazılı basında, internet ortamında ve haber sitelerinde Asena Atalay’ın halen Asena Erkin ismiyle anıldığını öne sürdü. Eski eşinin Asena Erkin ibaresiyle yer aldığı haberlerin yayınlamasının durdurulmasını isteyen Caner Erkin, kendisi soyadının yer aldığı haberlerle Asena’nın anılmamasını talep etti. İstanbul Aile Mahkemesi, Caner Erkin’in talebini kabul ederek, Asena Erkin ibaresinin yer aldığı her türlü haberin önlenmesine karar verdi.