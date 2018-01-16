16/01/2018 17:10


Filiz Aker'in yeğeninden kan donduran açıklama

Dora Ercan

Oyuncu ve sunucu Vatan Şaşmaz, eski sevgilisi Filiz Aker tarafından öldürülmüştü

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili yürüttüğü soruşturmasını 5 ay sonra tamamladı. Savcılık kararında, olayda Aker'i azmettiren veya herhangi bir yardımda bulunulduğuna dair bir bulguya rastlanmadığı belirtildi. Tek failin Aker olması ve onun da hayatına son vermesi nedeniyle dosyaya takipsizlik kararı verildiği belirtildi.

Aker'in cep telefonunda yapılan dijital incelemede, cinayetten 2 ay kadar önce internetten “siyanür nedir?, kadavra bağışı nasıl yapılır?, organ nakli hangi hastanelerde yapılıyor?, ölen insanın vücudu neden sertleşir? Ölünce vücut neden ağırlaşıyor? Silah askıları nerede satılıyor?, Korse, silah kılıfı ” gibi bazı bilgileri farklı tarihlerde aradığı tespit edildiği belirtildi.

Tüm bu gelişmeler bugün Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Söylemezsem Olmaz programında masaya yatırıldı.

Filiz Aker'in yeğeni Dora Ercan programa telefonla bağlandı. Aker'in aradığı bilgilere açıklık getirdi.

'Teyzem ölümden korkan bir insandı diyen' Dora Ercan, 'Teyzem öldükten sonra toprağın altına girmek istemezdi. Beni kadavra olarak bir üniversiteye verin, benden yararlansınlar derdi. Organlarımdan yaralansınlar derdi' ifadelerini kullandı.

Dora Ercan,  "İkisinin öldüğü gün benim de otelde olmamın bir sebebi vardı. Teyzem onu bile düşünmüş. O gün benim görevim de cesetlere sahip çıkmakmış" dedi.


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