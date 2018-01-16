16/01/2018 09:18


Mustafa Sandal'ın eşiyle ilgili paylaşımı sosyal medyayı salladı

Mustafa Sandal

Geçtiğimiz aylarda eşi Emina Sandal ile boşanacaklarına dair haberlerle gündemden düşmeyen Mustafa Sandal'dan çok konuşulacak bir hamle geldi

Şarkıcı Mustafa Sandal boşanma iddialarının ötesinde yaptığı son paylaşımla adeta işlerin yoluna girdiğini müjdeledi. Sandal eşi Emina’nın doğum gününü sosyal medya hesabından kutladı. Emina’nın gülümseyen bir fotoğrafını paylaşan Mustafa Sandal, “İyi ki doğdun dünyanın en güzel gülüşüne sahip kadını…” notunu düştü.


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