İrlandalı ünlü rock grubunun solisti hayatını kaybetti

İrlandalı ünlü rock grubu Cranberries'in solisti Dolores O'Riordan 46 yaşında hayata veda etti

O'Riordan'ın menajeri Lindsey Holmes, sanatçının pazartesi günü stüdyoda kayıt yaparken aniden yaşamını yitirdiğini duyurdu.Sanatçının ölüm sebebinin henüz bilinmediğini belirten Holmes, ölüm haberini alan ailesinin ve yakınlarının "yıkıldığını" ifade etti.O'Riordan ve grubu 1990 yıllarda "Zombie" şarkısıyla dünya çapında şöhrete kavuşmuştu.

DOLORES O'RİORDAN KİMDİR?

Dolores Mary Eileen O'Riordan, 6 Eylül 1971, Limerick doğumlu, İrlandalı şarkıcı ve söz yazarıdır. The Cranberries'in dünya çapında başarı ve ün kazanmasında 13 yıl boyunca başroldeydi. İlk solo albümü Are You Listening Mayıs 2007'de çıkmıştır.Dolores Eileen O'Riordan 6 Eylül 1971'de, Limerick İrlanda'da doğmuştur. Ailesi tutucu Katolikti ve o da çocukluğunda kiliseye gitmiştir. Dolores 18 Haziran 1994'da Don Burton ile evlendi. İlk çocukları Taylor Baxter, 23 Kasım 1997'da; ikinci çocuk Molly, 27 Ocak 2001'de; üçüncü çocuk Dakota Rain Burton, 10 nisan 2005'te doğdu.

1994-2009 arası Kanada'ya bağlı Buckhorn, Ontario'da ailesiyle yaşamışsada O'Riordan eşi ve (kocasının önceki ilişkisinden olan çocuğu da dahil olmak üzere) 4 çocuğuyla Howth (Dublin/İrlanda)'da 2013'de dönüş yapmış burada yaşamaktaydı.

Not: Grubun "Delilah" adlı şarkısı Dolores O'Riordan hamileyken kocasını bir barda sarışın bir kadınla görmesi üzerine yazılmıştır. Delilah, erkekleri sevgililerinden veya eşlerinden uzaklaştırmaya çalışan kadın anlamına gelir.