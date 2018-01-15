15/01/2018 12:23


Filiz Aker Vatan Şaşmaz'ı zehirleyerek öldürmek istemiş

Vatan Şaşmaz

Geçtiğimiz Ağustos ayında eski sevgilisi Filiz Aker tarafından öldürülen Vatan Şaşmaz'ın ölümüyle ilgili önemli bir gelişme yaşandı

Yaklaşık 5 aydır devam eden soruşturma bugün tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Filiz Aker’e cinayeti işlemesinde yardım eden ya da Aker’i cinayete azmettiren birinin varlığına dair bulguya rastlanılmadığını belirten savcılık, olayın tek faili olan Aker’in de hayatına son verdiği için soruşturma yapılamayacağına karar vererek dosyayı kapattı.

Filiz Aker’in telefonunda yapılan incelemede ise oldukça dikkat çekici bulgulara rastlanıldı. Olaydan yaklaşık 1 ay kadar önce Aker’in telefonun arama motorundan, “Siyanür”, “Organ bağışı hangi hastanelerde yapılıyor”, “Kadavra bağışı nasıl yapılır?”, “Ölünce vücut neden ağırlaşıyor”, “Ölü insanın vücudu neden sertleşir”, “Silah askıları nerede satılıyor” ve “Korse silah kılıfı” aramaları yaptığı ortaya çıktı. 

Filiz Aker ve Vatan Şaşmaz’ın olay günü ve öncesine dair konuşma ve mesajlaşma kayıtlarının da olduğu belirtilen kararda ikilinin olay günü otelde buluşmak için anlaştıkları vurgulandı. Arıca Şaşmaz’ın olay günü sık sık Aker’e mesaj atıp yeri hakkında, “Geliyorum”, “Az kaldı” şeklinde mesajlar attığı da tespit edildi. 

Yapılan otopsi incelemesinde Vatan Şaşmaz’ın vücuduna isabet eden 4 kurşunun da öldürücü nitelikte olduğu, uzaktan atış yapıldığı ve kurşunlardan 1’inin boynuna diğer 3’ünün ise sırtına isabet ettiği belirtildi. 

KANLI ELDİVEN ADLİ EMANATTE SAKLANACAK

Olay anında Filiz Aker’in sağ elinde olan kanlı eldiven’in de adli emanette saklanmasına karar verildi. Ayrıca savcılık, 11 Aralık 2017 tarihinde soruşturma devam ederken bazı basın-yayın organlarında çıkan, “Vatan Şaşmaz dosyasına takipsizlik” haberlerinin gerçeği yansıtmadığını ve yalan haber yapanlar hakkında gerekli işlemlerin başlatacağını da belirtti.


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