Dudak dudağa görüntülenmişti gerçek bambaşka çıktı

Genç popçu Aleyna Tilki'nin Amerika'da bir gençle öpüştüğü görüntüleri ortaya çıkmıştı. Ancak gerçeğin böyle olmadığı kısa süre içinde ortaya çıktı

Yapımcı Erol Köse, Aleyna Tilki’nin bir erkekle birlikte dudak dudağa yakalandığını iddia etti. Sosyal medya hesabından bu görüntüleri paylaşan Erol Köse’nin iddiası asılsız çıktı.

Erol Köse’nin Aleyna Tilki, olduğunu iddia ettiği görüntüler 2016 senesinde Kanada’da yayınlanan ‘Nerve’ isimli sinema filmine ait.