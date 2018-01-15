Sıla'dan Ahmet Kural'a sert gönderme

Bir süredir beraber olduğu oyuncu sevgilisi Ahmet Kural ile olan fotoğraflarını sosyal medya hesabından silen ve Kural'ı takipten çıkan şarkıcı Sıla'nın son beğenisi eski sevgiliye gönderme olarak yorumlandı

Sıla ve Ahmet Kural çiftinin ayrıldığına dair basında çıkan haberleri ikilinin yakın çevresi de doğrulamıştı. İkili konuyla ilgili açıklama yapmaktan kaçınırken, şarkıcı Sıla’nın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı bir beğeni adeta eski sevgilisi Ahmet Kural’a bir gönderme yaptığı şeklinde yorumlandı.

Ünlü yazar Charles Bukowski’nin; “Üzülme! Kaybettim sandıkların, kurtulduklarındır belki” sözünü beğenen Sıla böylelikle adeta Ahmet Kural’la ilişkisinin bittiğine seviniyor gibi bir görüntünün ortaya çıkmasına neden oldu.