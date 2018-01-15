Aleyna Tilki bu sefer fena yakalandı

5 ay önce dil eğitimi için Amerika'ya giden genç popçu Aleyna Tilki, bir alışveriş merkezinde bir genç ile öpüşürken görüntülendi

Erol Köse’nin kendi sosyal medyasından paylaştığı görüntülerde genç şarkıcı, Amerikalı genci dudaklarından öperken görüntülendi. İkili, stüdyo çalışmaları sırasında tanıştı. Adının David olduğu öğrenilen genç gitar çalıyor. Aleyna Tilki’nin Türkiye’deki sevgilisi Emrah Karaduman’la ayrıldığı geçen hafta medyaya yansımıştı.