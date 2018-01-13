Bir süredir beraber olan ve aşklarıyla magazin dünyasının en çok konuşulan isimlerinden olan Sıla ve Ahmet Kural çiftinden kötü haber geldi

Yaklaşık bir yıldır aşk yaşayan ve evlenecekleri konuşulan Sıla-Ahmet kural çiftinden kötü haber geldi. İki ünlü isim yollarıno ayırdı. Durum Sıla’nın Ahmet Kural’ı takipten çıkarak fotoğraflarını silmesiyle ortaya çıktı.Sıla'nın yakın çevresi ayrılığı doğruladı. Sıla'yı takip etmeye devam eden ve fotoğraflarını silmeyen Ahmet Kural ise konuyla ilgili açıklama yapmayacağını belirtti.