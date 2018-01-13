13/01/2018 11:00


Serenay Sarıkaya 'Fi dizisi kadınlığa geçiş dönemim oldu'

Serenay Sarıkaya

Yıldız Teknik Üniversitesi İşletme Kulübü tarafından düzenlenen Yılın Yıldızları Ödülleri, düzenlenen törenle sahiplerine ulaştı

Geçtiğimiz akşam Davut-paşa Kongre ve Kültür Mer-kezi’nde yapılan tören, ünlü isimleri bir araya getirdi. “Yılın en beğenilen kadın dizi oyuncusu” ödülünü ise “Fi” dizisindeki performansıyla Serenay Sarıkaya kazandı. “Fi”nin kariyerinde bir dönüm noktası olduğunu anlatan Sarıkaya, “Fi ile büyüdüm. Öncekiler gençlik dizisiydi. Fi kadınlığa geçiş dönemim oldu. Onunla birlikte olgunlaştım” diye konuştu.  

 

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