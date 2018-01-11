11/01/2018 11:38


Kör Hasan karakterini canlandıran Murat Kocacık absürd rollerin adamı

kor hasan yeni gelin dizisi

Yapımcılığını Süreç Film’in, yönetmenliğini Ersoy Güler’in yaptığı Yeni Gelin dizisinde ‘Kör Hasan’ karakterini canlandıran başarılı oyuncu Murat Kocacık, izleyicinin gönlünde taht kurdu.

Daha önce, ‘Aşk Yeniden’ dizisinde Darbeli Haydar karakteri ile yer alan oyuncu, ardından Sen Sağ Ben Selamet adlı sinema filminde ise Ayı Bedri karakterini canlandırdı.“Bu tarz uç karakterleri oynamak bana ayrı bir keyif veriyor.” ifadelerini kullanan başarılı oyuncunun, bundan sonraki oynayacağı karakterler ise de şimdiden merak konusu.Yönetmen ve oyuncu bütünlüğünün de işlerde başarıyı getirdiğini belirten Kocacık; “Yer aldığım tüm projelerde yönetmen ve senarist Ersoy Güler idi. Aramızda güzel bir bağ oluştuğuna inanıyorum.” diye ekledi. 

 

İlgili Haberler
Deliha 2

Deliha 2'nin vizyona giriş tarihi belli oldu

Filiz Akın

Filiz Akın ilk kez konuştu 'Tehlikeden ramak kala kurtarıldım'

Aleyna Tilki

Genç popçu Aleyna Tilki ABD'deki evinin fotoğrafını paylaştı

Münir Özkul

Münir Özkul'un kızından o haberlere sert yanıt

Son Dakika Haberleri
Mobil alışverişler,

Mobil alışverilerde en çok satın alınan ürünü belli oldu, işte o ürün

Avrupa Birliği

Türkiye'nin AB üyeliği, Türk halkının AB Desteği ve AB Algısı

ALP NAVRUZ

2017’DE SOSYAL MEDYADA EN ÇOK O OYUNCU ÇOK KONUŞULDU!

Necdet Pamir,

Doğu Akdeniz ve KKTC Enerji Güvenliğinde neler oluyor

 Yazarlarımız
turker erturk

Ateş ve Öfke

Amerikalı kıdemli gazeteci Michael Wolff’un piyasaya yeni çıkan “Fire and Fury” (Ateş ve Öfke) adlı kitabı tüm dünyada büyük ses getirdi, ilgi çekti ve tabii ...

Devam