Kör Hasan karakterini canlandıran Murat Kocacık absürd rollerin adamı

Yapımcılığını Süreç Film’in, yönetmenliğini Ersoy Güler’in yaptığı Yeni Gelin dizisinde ‘Kör Hasan’ karakterini canlandıran başarılı oyuncu Murat Kocacık, izleyicinin gönlünde taht kurdu.

Daha önce, ‘Aşk Yeniden’ dizisinde Darbeli Haydar karakteri ile yer alan oyuncu, ardından Sen Sağ Ben Selamet adlı sinema filminde ise Ayı Bedri karakterini canlandırdı.“Bu tarz uç karakterleri oynamak bana ayrı bir keyif veriyor.” ifadelerini kullanan başarılı oyuncunun, bundan sonraki oynayacağı karakterler ise de şimdiden merak konusu.Yönetmen ve oyuncu bütünlüğünün de işlerde başarıyı getirdiğini belirten Kocacık; “Yer aldığım tüm projelerde yönetmen ve senarist Ersoy Güler idi. Aramızda güzel bir bağ oluştuğuna inanıyorum.” diye ekledi.