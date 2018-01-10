10/01/2018 13:46


Deliha 2'nin vizyona giriş tarihi belli oldu

Deliha 2

Hem senaryosunu yazdığı hem de yönetmenliğini üstlendiği Gupse Özay'ın yeni filmi Deliha 2, 12 Ocak Cuma günü izleyicilerle buluşacak

Yapımcılığını BKM’nin üstlendiği filmin Kanyon AVM'de gerçekleşen özel gösterimine, oyuncu kadrosunun yanı sıra ünlü isimler de yoğun ilgi gösterdi. Özay, deli, çok samimi ve hataları bile iyiliğe dönüşen karakteri Zeliha'yı da canlandırdığı filme ilişkin yaptığı açıklamada, filmi daha önce izlediğini belirterek, hep birlikte izleyince daha da duygulandığını ve filmde çok eğlendiklerini dile getirdi.

Filmde Gupse Özay'ın yanı sıra Eda Ece, Ali Çelik, Aksel Bonfil, Derya Alabora, Esin Eden, Hülya Duyar, Mert Öner, Mehmet Fatih Özkan, Mehmet Er, Özlem Akınözü, Şeyma Gökşenli, Caner Alkaya, Ali Atlan, Hüseyin Elçi, Erol Serçe ve Betal Özay rol aldı.

Komediseverleri sinema salonlarına çekmeyi hedefleyen filmin konusu kısaca şöyle:

"Temiz kalpli ama bir o kadar da deli dolu olan ve sürekli başına dert açan Zeliha, aşk hayatını bir kenara bırakıp artık kariyer yapmanın yolunu arar. Hayallerinde aşçı olmak vardır. Gittiği birçok iş görüşmesinden hayal kırıklığı ile dönen Zeliha’nın şansı sonunda döner ve şık bir restoranda iş bulur. Artık Zeliha da iş dünyasına adımını atmıştır. Büyük umutlarla çalışmaya başlayan Zeliha, hayalini kurduğu şeylere ulaşabilecek midir?"

Filmin galasına Yılmaz Erdoğan, Berfin Erdoğan, Barış Arduç, Buğra Gülsoy, İbrahim Büyükak, İrem Sak, Can Bonomo, Ayta Sözeri, Doğa Rutkay, Mahir İpek, Alper Kul, Onur Buldu, Derya Uluğ, Cem Belevi de katıldı.


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