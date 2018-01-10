Filiz Akın ilk kez konuştu 'Tehlikeden ramak kala kurtarıldım'

Türk sinemasının usta oyuncusu Filiz Akın, geçtiğimiz ay kulak enfeksiyonu nedeniyle ameliyat oldu

Yüz felci ve menenjite yakalanma riskiyle karşı karşıya kaldığını belirten Filiz Akın, operasyon sonrası sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi:“Üç aydır serumlara, tüp takma ameliyatlarına rağmen sağ kulağımdaki enfeksiyon iyileşmiyordu. Prof. Dr. Günter Hafız, 23 Aralık’ta beni acil olarak ameliyata aldı. 6 saat süren, çok teknik ve karmaşık bir ameliyat geçirdim. Kulak zarı dahil, kulak içindeki tüm hasarlı dokular kazınarak boşaltıldı. Böylece kalıcı yüz felci ve menenjite dönüşebilecek bir tehlikeden ramak kala kurtarıldım.”