10/01/2018 12:06


Genç popçu Aleyna Tilki ABD'deki evinin fotoğrafını paylaştı

Aleyna Tilki

Son dönemlerin en çok konuşulan genç popçularından Aleyna Tilki, ABD'de yeni bir ev kiraladı

Dil eğitimi için 2 ay önce Los Angeles'a giden Aleyna Tilki, okuluna yürüme mesafesinde 1 oda 1 salon büyüklüğünde bir ev kiralamıştı. Ancak evin küçüklüğünden şikayetçi olan Tilki, geçtiğimiz günlerde İrvine bölgesinde yeni bir ev arayışına girdi.  

KİRASI 10 BİN LİRA 

North Lake isimli göl kıyısında gönlüne göre bir villa bulan güzel şarkıcı, hemen yeni evine taşındı. Haftalık kirası 2 bin 800 dolar (yaklaşık 10 bin 500 TL) olan 3 oda 1 salon villaya hayran kalan Aleyna, önceki gün yeni mahallesinden de instagram'da paylaşım yaptı.


necdet sivasli
Kadına cinayetlerinde rekor kırdık
eser nisan yagmur
Sınır Tanımayan Gazeteciler ve Christian Guemy
kar yağışı
İstanbul'da kar yağışı için tarih verildi
Yılmaz Onay
Çevirmen ve yazar Yılmaz Onay hayatını kaybetti
Deliha 2
Deliha 2'nin vizyona giriş tarihi belli oldu
İlgili Haberler
Deliha 2

Deliha 2'nin vizyona giriş tarihi belli oldu

Filiz Akın

Filiz Akın ilk kez konuştu 'Tehlikeden ramak kala kurtarıldım'

Münir Özkul

Münir Özkul'un kızından o haberlere sert yanıt

survivor 2018 all star

Survıvor 2018 All Star'ın ilk tanıtımı yayınlandı

Son Dakika Haberleri
necdet sivasli

Kadına cinayetlerinde rekor kırdık

eser nisan yagmur

Sınır Tanımayan Gazeteciler ve Christian Guemy

kar yağışı

İstanbul'da kar yağışı için tarih verildi

Yılmaz Onay

Çevirmen ve yazar Yılmaz Onay hayatını kaybetti

 Yazarlarımız
ilkgul karaca

Terasta Sauna

Merhabalar, artık sanırım yavaş yavaş tatil, Noel ve yeni yıl modundan çıktık, çoğumuz normal iş ve okul hayatımıza döndük bile.  Yeni yılın bu ikinci haftasında bakalım ...

Devam