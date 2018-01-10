Genç popçu Aleyna Tilki ABD'deki evinin fotoğrafını paylaştı

Son dönemlerin en çok konuşulan genç popçularından Aleyna Tilki, ABD'de yeni bir ev kiraladı

Dil eğitimi için 2 ay önce Los Angeles'a giden Aleyna Tilki, okuluna yürüme mesafesinde 1 oda 1 salon büyüklüğünde bir ev kiralamıştı. Ancak evin küçüklüğünden şikayetçi olan Tilki, geçtiğimiz günlerde İrvine bölgesinde yeni bir ev arayışına girdi.

KİRASI 10 BİN LİRA

North Lake isimli göl kıyısında gönlüne göre bir villa bulan güzel şarkıcı, hemen yeni evine taşındı. Haftalık kirası 2 bin 800 dolar (yaklaşık 10 bin 500 TL) olan 3 oda 1 salon villaya hayran kalan Aleyna, önceki gün yeni mahallesinden de instagram'da paylaşım yaptı.