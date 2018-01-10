10/01/2018 07:40


Münir Özkul'un kızından o haberlere sert yanıt

Münir Özkul

Geçtiğimiz hafta aramızdan ayrılan usta sanatçı Münir Özkul'un kızı Güner Özkul, babasıyla ilgili basında çıkan olumsuz haberler hakkında açıklama yaptı

Münir Özkul’un rahatsızlığı boyunca sosyal medyada çok sayıda olumsuz haber paylaşılmış ve Özkul’un öldüğüne yönelik iddialar ortaya atılmıştı. Bu defa da sosyal medyada farklı bir konu gündeme getirildi. İddialara göre Ferhan Şensoy, 5 Ocak günü hayatını kaybeden Münir Özkul’un 20 yıl boyunca masraflarını karşıladı ve ona Cihangir’den bir de ev aldı. Bu iddialara Münir Özkul’un kızı Güner yanıt verdi:

“Babam o evi 70 yaşındayken AKM'de düzenlenen jübile gecesinden elde edilen gelirle aldı. O dönem Kemal Sunal ve Müjdat Gezen babama ‘Sen bu parayı harcarsın. Biz bunu bankaya yatırıp üzerine bloke koyduracağız. Ev bulduğunda paranı alırsın' demiş. O ev öyle alındı. Babam Ferhan Şensoy'un yanında çalışıyordu. Ferhan Abi borçlarına yardım etmiştir mutlaka. Çünkü yufka yürekli bir adam. Ama ev aldığı iddiası asılsız. Babamın tedavi gördüğü hastaneler ücret almadı. Eski eşiyle ailesi yardım etti, ben ve eşim de elimizden geleni yaptık.”


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