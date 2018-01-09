Survıvor 2018 All Star'ın ilk tanıtımı yayınlandı

Ekranların uzun soluklu yarışma programı Survivor'da bu yıl güçlü isimler yarışacak. Survivor 2018 All Star'ın kadrosu şekillenmeye başlarken ilk tanıtımı da yayınlandı

TV8 kanalının sahibi olan Acun Ilıcalı, kendi kanalında yayınlanan Gel Konuşalım adlı sabah programına konuk olarak, Survivor 2018'in ne zaman başlayacağını duyurdu. Survivor 2018 bu yıl 10 Şubat 2018 tarihinde başlayacak.

Survivor 2018 diğer sezonlardan çok farklı bir konsepte izleyici ile buluşacak. Sosyal medya üzerinden konuyla ilgili olarak açıklama yapan Acun Ilıcalı, yaptığı açıklamada; "2018 Survivor takım sistemi değişti." dedi.

Survivor 2018'de takım sistemi değişiyor. Ekranların en çok izlenen yarışma programlarından Survivor'da bu yıl takımlar farklı olacak. Her sezonda daha heyecanlı bir hal alan ve izleyicileri ekrana kilitleyen Survivor 2018'de bu yıl iddialı bir ekip Survivor adasında yer alacak.