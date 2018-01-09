09/01/2018 14:28


Ünlü oyuncudan itiraf 'Polisin elini ısırdım'

Feyza Civelek

Daha önce Adını Feriha Koydum ve Güllerin Savaşı dizilerinde rol alan genç oyuncu Feyza Civelek, geçtiğimiz akşam alkol kontrolü yapan polislerle tartışıp karakolluk oldu

23 yaşındaki ünlü oyuncu Feyza Civelek geçtiğimiz gün aracını durdurmak isteyen polisin elini ısırdığı iddiasıyla arkadaşı Ecem A. İle birlikte adliyeye götürülüp, “Polise mukavemet” suçundan gözaltına alınmıştı. 

İşte genç oyuncunun ifadesi...

Feyza Civelek ifadesinde, “Ortaköy’den eve geçtiğimiz esnada polis memurları bizi durdurdu. Bir polis memuru arkadaşımın saçından tutarak araçtan indirdi. Yanıma gelen 2 polis de beni zorla araçtan indirdi. O sırada polis memuru beni yere yatırdı, yumruk attı. Ben de bana vuran polis memurunun elini ısırdım. Polis memurlarından davacı ve şikâyetçiyim” dedi.

SAÇIMDAN ÇEKTİ

Ecem A. ise “Beni kolumdan tutarak yere yatırdı. Ben arkadaşıma baktığımda iki polis memurunun arkadaşımı yere yatırdığını gördüm. Yoldan geçen araçlar durarak polis memurlarına engel olmak istedi. Bir tane polis aracı durdu ve polis memurunu itip beni aldı ve araca bindirdi. Beni yere yatıran polisle tartıştı. Polis merkezine geldiğimde trafik polisleri hiçbir suçum yokken ehliyetimi aldılar. Uzlaşmayı kabul etmiyorum. Şikâyetçiyim” diye konuştu.

ADLİ KONTROLLE

İfadelerin ardından İstanbul Sulh Ceza Hakimliği oyuncu Feyza Civelek ve arkadaşı Ecem A.’nın her pazartesi karakola giderek imza vermeleri koşuluyla “adli kontrol” şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi. İki arkadaş hakkında polise mukavemet suçu kapsamında soruşturma başlatıldı.


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